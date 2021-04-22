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أخبار محلية > بالفيديو.. “الجوازات” توضح خطوات إصدار جواز السفر لمن هم دون 15 عاماً
22/04/2021   4:46 ص

بالفيديو.. “الجوازات” توضح خطوات إصدار جواز السفر لمن هم دون 15 عاماً

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أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، النقيب ناصر العتيبي، خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عاماً.

وقال العتيبي، إن تنفيذ تلك الخدمة عبر منصة “أبشر أفراد” يكون من خلال تسجيل رب الأسرة الدخول، ومن ثم اختيار القائمة الرئيسية وتحديد خدمات أفراد الأسرة، وبعدها اختيار إصدار وتجديد الجواز السعودي.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الخطوات تشمل الدخول على قائمة أفراد الأسرة والتابعين، وبعدها التأكيد على صحة بيانات صاحب الجواز، مع تحديد المدينة والفرع لاستلام جواز السفر، ومن ثم وضع صورة لصاحب الجواز تكون مُطابقة للمعايير التي تم وضعها. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن طرح تلك الخدمات إلكترونياً يأتي في إطار تلبية حاجة المواطن والمُقيم، مع البحث عن حلول آمنة من خلال منصات الجوازات الإلكترونية، موضحاً أن 85% من جميع خدمات الجوازات يتم إنجازها عبر المنصات الإلكترونية.

بالفيديو.. “الجوازات” توضح خطوات إصدار جواز السفر لمن هم دون 15 عاماً

أخبار محلية
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