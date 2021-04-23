“المرور” يضبط قائد مركبة مارس التفحيط وسار على سرعة 200 كم/ ساعة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الجمعة)، ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بسرعة عالية على أحد الطرق العامة في المملكة.
وأكدت الإدارة أنه تم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، موجهة الشكر لمن أبلغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة.
يُذكر أن هذا الإجراء جاء بعد تلقي إدارة المرور شكوى عن قائد مركبة يتباهى في مقطع فيديو بالسير على سرعة 200كم /ساعة، ويمارس التفحيط معرضًا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.
نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/ovGJX6P8T0 pic.twitter.com/xJlSgdODao
— المرور السعودي (@eMoroor) April 23, 2021
وفق “أخبار 24”.