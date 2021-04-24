تنبيهات بأمطار رعدية وأتربة مثارة على بعض المناطق ورياح نشطة وسحب رعدية في أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بأمطار رعدية وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة وسحب رعدية في أخرى.
وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، المدينة المنورة، وجازان، وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
وأبان أن بعض المدن بمناطق مكة المكرمة، وتبوك، ونجران، وحائل، ستشهد رياحاً نشطة وسحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 10 مساء.
قال إن أجزاء من مناطق، الباحة، ومكة المكرمة، وعسير، ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 11 ظهراً وتستمر حتى الساعة 11 مساء. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن محافظات العويقيلة، ورفحاء، وطريف، وعرعر بمنطقة الحدود الشمالية، ومحافظات القريات، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 8صباحاً وتستمر حتى الساعة 7 مساء.