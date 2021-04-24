بالفيديو.. سعودي نكّست الهند أعلامها 3 أيام حدادا على وفاته.. من هو؟

تحدث الكاتب محمد القشعمي عن حياة رجل الأعمال الراحل عبدالله الفوزان الذي نكّست الهند أعلامها لمدة ثلاثة أيام حِداداً على وفاته.
وقال القشعمي خلال لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إن عبدالله الفوزان ورث التجارة عن والده في الهند، وكان يسمى بشيخ التجار؛ لقيمته العالية بين الناس وعلاقته برئيس وزراء الهند.
وأضاف أن الفوزان كان دائماً يرشح الموظفين الموجودين لديه في الهند إلى الملك عبدالعزيز رحمه الله ومنهم عبدالله السليمان، وعبدالله الطريقي، وسليمان الدخيل، وغيرهم، مبيناً أن جميع الديانات والملل سارت خلف جنازة الفوزان. وفق “أخبار 24”.
#محمد_القشعمي_في_ليوان_المديفر
أعلام الهند نكست ثلاثة أيام حدادا على وفاة “عبدالله الفوزان” رجل الملك عبدالعزيز، ومش الناس في جنازته من كل الملل والنحل..#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/ejA29kugRV
— الليوان (@almodifershow) April 23, 2021