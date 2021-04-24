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أخبار محلية > بالفيديو.. سعودي نكّست الهند أعلامها 3 أيام حدادا على وفاته.. من هو؟
24/04/2021   1:37 م

بالفيديو.. سعودي نكّست الهند أعلامها 3 أيام حدادا على وفاته.. من هو؟

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تحدث الكاتب محمد القشعمي عن حياة رجل الأعمال الراحل عبدالله الفوزان الذي نكّست الهند أعلامها لمدة ثلاثة أيام حِداداً على وفاته.

وقال القشعمي خلال لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إن عبدالله الفوزان ورث التجارة عن والده في الهند، وكان يسمى بشيخ التجار؛ لقيمته العالية بين الناس وعلاقته برئيس وزراء الهند.

وأضاف أن الفوزان كان دائماً يرشح الموظفين الموجودين لديه في الهند إلى الملك عبدالعزيز رحمه الله ومنهم عبدالله السليمان، وعبدالله الطريقي، وسليمان الدخيل، وغيرهم، مبيناً أن جميع الديانات والملل سارت خلف جنازة الفوزان. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. سعودي نكّست الهند أعلامها 3 أيام حدادا على وفاته.. من هو؟

أخبار محلية
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