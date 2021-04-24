قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي إن عدد المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك بلغ 500 متطوع ومتطوعة، يعملون على تقديم الخدمات الإسعافية الأولية.
وأوضحت الهيئة أنها وفرت حافلات لنقل المتطوعين والمتطوعات من جدة ومن داخل العاصمة المقدسة إلى ساحات المسجد الحرام، لضمان الالتزام وتنظيم العمل، مبينةً أنها بصدد زيادة عدد الساعات وأعداد هذه الفرق خلال العشر الأواخر من رمضان.
وأكدت أنها تعمل على تطوير الفرق التطوعية التي تمارس دوراً إنسانياً كبيراً في العناية بضيوف الرحمن، وذلك من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتناسب مع عمل الهيئة ورسالتها.
وفق “أخبار 24”.