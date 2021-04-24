صالح كامل: استلهمت قصة الملك المؤسس فلم استغنِ عن موظف.. ودخلت مجال الإعلام لهذا السبب

تحدث رجل الأعمال الراحل صالح كامل عن عمله في مجال الإعلام الذي بدأه منذ أكثر من 50 عاما، كما حكى لابنيه قصة سمعها من جده عما فعله الملك عبد العزيز مع موظفي الدولة عند انخفاض دخلها.
وقال صالح كامل في لقاء قديم مسجل جرى عرضه في حلقة اليوم من برنامج “اللقاء من الصفر” على mbc، إن الإعلام كان من أول المجالات التي عمل فيها، وإنه أنشأ الشركة العربية للإنتاج الإعلامي بالرياض عام 1969م والتي أنتجت درر المسلسلات العربية في تلك الفترة وتخرج منها كبار الكتاب والمخرجين.
وأوضح أنه دخل الإعلام لنفس الهدف الذي دخل به البنوك الإسلامية أي كيف نحقق أسلمة الإعلام من حولنا، بعد أن حُرمت أشياء مثل المجلات والراديو والتلفزيون ما جعل من لهم أهداف سامية يبتعدون، وأنه دخل المجال للإصلاح واختلط بالعاملين في المجال لهدف خدمة قيم معينة وهو ما وضح في المسلسلات القديمة.
وبين مدير قنوات ART سابقا علي داود أن صالح كان يحضر ذات مرة تصوير مشهد للفنان المصري الراحل فريد شوقي وكان يتحدث فيه ويدخن فقال له صالح: “هلا توقفت عن التدخين وأنت تتحدث في المشهد مع زوجتك وابنك”، وبالفعل استغنى الممثل عن السيجارة.
وأكد الراحل على ضرورة أن يهتم أصحاب الأعمال بالعاملين، وأن يكون من ضمن دراسة الجدوى للمشاريع هو عدد الوظائف التي سيوفرها المشروع، وكم بيتا سيفتح وكم منهم من المواطنين وأن لهم الأولوية، وأن هناك مشاريع ربحيتها قليلة لكنها تشغل عمالا كثيرين. وفق “أخبار 24”.
وأكد ابنا الراحل، عبد الله ومحيي الدين، أن قرار الاستغناء عن الموظف هو آخر شيء كان والدهما يفكر فيه، حتى في وقت جائحة كورونا، وذكر محيي الدين قصة حكاها له جده عن الملك عبد العزيز، حينما كان هناك نقص في دخل الدولة واقترح عليه مسؤولان كبيران أن يستغني عن نصف الموظفين، فقال المؤسس إذن سنستغني عن أحدكما، فصدما، فحث على خفض الرواتب للنصف وعدم الاستغناء عن أحد.
الأهداف الحقيقية لدخول الشيخ #صالح_كامل مجال الاستثمار في الإعلام منذ عام 1969
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— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 24, 2021