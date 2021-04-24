حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المركز أن الحالة المطرية تشمل مرتفعات جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة ، تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.
كما توقع أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، وتسجل أعلى درجة حرارة في حفر الباطن بـ 42 درجة مئوية فيما تسجل أبها 16 درجة. وفق “أخبار 24”.