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أخبار محلية > “رئاسة الحرمين”: تفويج 1.5 مليون معتمر ومصلٍّ خلال الأيام العشر الأولى من رمضان
25/04/2021   3:21 م

“رئاسة الحرمين”: تفويج 1.5 مليون معتمر ومصلٍّ خلال الأيام العشر الأولى من رمضان

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تفويج ما يقارب مليوناً ونصف المليون مصلٍّ ومعتمر بالمسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى اليوم العاشر منه، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، من أجل سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وأكد مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة المهندس أسامة الحجيلي، أن الرئاسة سخرت طاقاتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل وتنظيم عملية الدخول والخروج للجميع، واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة. وفق “أخبار 24”.

ودعا الحجيلي جميع المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.

“رئاسة الحرمين”: تفويج 1.5 مليون معتمر ومصلٍّ خلال الأيام العشر الأولى من رمضان

أخبار محلية
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