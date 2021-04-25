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أخبار محلية > الكويت: النيابة العامة توجه تهمتي القتـل العمد والخطف بالإكراه للمتهم في جريمة “صباح السالم”
25/04/2021   3:21 م

الكويت: النيابة العامة توجه تهمتي القتـل العمد والخطف بالإكراه للمتهم في جريمة “صباح السالم”

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وجهت النيابة العامة في الكويت، اليوم (الأحد)، تهمة القتـل العمد والخطف بالإكراه للمتهم في جريمة القتـل المعروفة بجريمة “صباح السالم”.

وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن النيابة ستطلب من محكمة الجنايات تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهم، مبينة أنها سترسل ملف القضية مطلع الأسبوع المقبل إلى هيئة المحكمة لتكون أسرع قضية تم تحصينها قانونياً وترفع إلى منصة العدل والعدالة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت الأربعاء الماضي القبض على مواطن، بعد ارتكابه جريمة خطف وقـتل مواطنة في محافظة مبارك الكبير.

واعترف الجاني بوضع جهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية في مركبة الضحية حتى رصدها يوم الواقعة في سيارتها ومعها طفلتان، واستطاع اختطافها وطعنها طعنة نافذة بالصدر أمام الطفلتين، وحاول بعدها إسعافها إلى مستشفى العدان، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى.

وجهت النيابة العامة في الكويت، اليوم (الأحد)، تهمة القتـل العمد والخطف بالإكراه للمتهم في جريمة القتـل المعروفة بجريمة “صباح السالم”.

وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن النيابة ستطلب من محكمة الجنايات تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهم، مبينة أنها سترسل ملف القضية مطلع الأسبوع المقبل إلى هيئة المحكمة لتكون أسرع قضية تم تحصينها قانونياً وترفع إلى منصة العدل والعدالة. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت الأربعاء الماضي القبض على مواطن، بعد ارتكابه جريمة خطف وقـتل مواطنة في محافظة مبارك الكبير.

واعترف الجاني بوضع جهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية في مركبة الضحية حتى رصدها يوم الواقعة في سيارتها ومعها طفلتان، واستطاع اختطافها وطعنها طعنة نافذة بالصدر أمام الطفلتين، وحاول بعدها إسعافها إلى مستشفى العدان، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى.

الكويت: النيابة العامة توجه تهمتي القتـل العمد والخطف بالإكراه للمتهم في جريمة “صباح السالم”

أخبار محلية
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