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أخبار محلية > لا تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين.. “حقوق الإنسان” توضح أبرز حقوق العامل وطريقة تقييمه
25/04/2021   3:20 م

لا تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين.. “حقوق الإنسان” توضح أبرز حقوق العامل وطريقة تقييمه

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كشفت هيئة حقوق الإنسان، عن أبرز حقوق العامل ذات الصلة بسلوكيات وأخلاق العمل وطريقة تقييمه، والتي أبرزها اتباع مبدأ المساواة بين العاملين دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين.

وأوضحت الهيئة، ضرورة تقييم العامل في كل ما يتعلق بمساره الوظيفي على أساس الاستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وتنمية قدراته ومساعدته وتحفيزه على تحسين أدائه، وكذلك توفير فرص التدريب المناسبة والمستمرة لتحسين فرص تطوير العامل ومساره الوظيفي.

وشددت على أهمية إعطاء فرص للنقاش والمحاورة وحرية الرأي والتعبير في إطار العمل، وكفالة حق العامل بالتظلم أو الشكوى من أي قرار خاطئ اتخذ بحقه، ومعاملة العمال بعدالة وإنصاف دون تمييز، وتشجيع روح المبادرة والابتكار للعامل، وإتاحة فرصة للمشاركة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات وتطوير العمل في جو من الثقة المتبادلة والفهم المشترك.

وأكدت الهيئة أهمية توفير البيئة المناسبة والمحفزة للابتكار، ومكافأة العمال المتميزين بصورة تتناسب مع ابتكاراتهم وأعمالهم، وتنمية قدرات العامل ومساعدته وتحفيزه على أدائه وأن يكون قدوة حسنة في الأداء والالتزام بالأنظمة.

وأشارت إلى ضرورة عدم استغلال أي معلومات شخصية أو مصادر خاصة بالعامل من قبل صاحب العمل دون إذنه، وكذلك اتباع مبدأ المساواة بين العاملين بطريقة نزيهة وبمصداقية ودون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين.

حقوق الانسان

وفق “أخبار 24”.

لا تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين.. “حقوق الإنسان” توضح أبرز حقوق العامل وطريقة تقييمه

أخبار محلية
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