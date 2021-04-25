بالفيديو.. الشقيري يستعرض طريقة استخراج سبائك الذهب من باطن الأرض

استعرض أحمد الشقيري آلية استخراج سبائك الذهب من أعماق الجبال الضخمة في مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة وكيفية التعرف على وجود المعدن الثمين.
ووثق عبر برنامج “سين” على قناة ” إم بي سي” العروق التي تظهر في الجبال وتشير إلى وجود الذهب فيها، ومن ثم تبدأ عملية الحفر من خلال جهاز حفار مخصص للحفر داخل الأنفاق.
كما وثق غرفة اللجوء التي يختبئ فيها العمال حال حدوث أي طارئ في المنجم، ويمكنهم العيش فيها لمدة 5 أيام حيث يتوفر فيها أوكسجين وجميع احتياجاتهم. وفق “أخبار 24”.
وتتبع الشقيري رحلة صهر السبيكة من خلال تحويل الذهب الخام من سائل إلى قطعة جامدة، ومن ثم استخراج الشوائب منها وتبريدها، لتصبح بالشكل المتعارف عليه.
مع الشقيري .. شاهد طريقة استخراج سبائك الذهب من باطن الأرض
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— MBC1 (@mbc1) April 25, 2021