نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الشقيري يستعرض طريقة استخراج سبائك الذهب من باطن الأرض
25/04/2021   10:41 م

بالفيديو.. الشقيري يستعرض طريقة استخراج سبائك الذهب من باطن الأرض

+ = -
625

استعرض أحمد الشقيري آلية استخراج سبائك الذهب من أعماق الجبال الضخمة في مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة وكيفية التعرف على وجود المعدن الثمين.

ووثق عبر برنامج “سين” على قناة ” إم بي سي” العروق التي تظهر في الجبال وتشير إلى وجود الذهب فيها، ومن ثم تبدأ عملية الحفر من خلال جهاز حفار مخصص للحفر داخل الأنفاق.

كما وثق غرفة اللجوء التي يختبئ فيها العمال حال حدوث أي طارئ في المنجم، ويمكنهم العيش فيها لمدة 5 أيام حيث يتوفر فيها أوكسجين وجميع احتياجاتهم. وفق “أخبار 24”.

وتتبع الشقيري رحلة صهر السبيكة من خلال تحويل الذهب الخام من سائل إلى قطعة جامدة، ومن ثم استخراج الشوائب منها وتبريدها، لتصبح بالشكل المتعارف عليه.

بالفيديو.. الشقيري يستعرض طريقة استخراج سبائك الذهب من باطن الأرض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885149775.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.