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أخبار محلية > طقس الإثنين: هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على عدد من مناطق المملكة
25/04/2021   10:42 م

طقس الإثنين: هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على عدد من مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الإثنين)، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية تشمل مرتفعات جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى منطقة حائل.

كما توقع أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم والأجزاء الجنوبية والغربية لمنطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 40 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في أبها.

طقس الإثنين: هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على عدد من مناطق المملكة

أخبار محلية
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