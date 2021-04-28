بالفيديو.. ماذا بعد 2030؟ الأمير محمد بن سلمان يجيب

أكد ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أمس (الثلاثاء)، أن عام 2040 سيكون عام المنافسة العالمية.
وأوضح الأمير محمد، خلال لقاء تليفزيوني، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن التخطيط مستمر لما بعد 2030. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن رؤية 2030، ستضع المملكة في موقع متقدم جدا في العالم، لكن 2040 ستكون مرحلة منافسة عالمية.
سمو #ولي_العهد: ما بعد 2030 هي 2040 وستكون مرحلة المنافسة عالمياً.#محمد_بن_سلمان_على_السعودية#لقاء_ولي_العهد pic.twitter.com/L88OqHbXNE
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 28, 2021