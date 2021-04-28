نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. ماذا بعد 2030؟ الأمير محمد بن سلمان يجيب
28/04/2021   1:05 م

بالفيديو.. ماذا بعد 2030؟ الأمير محمد بن سلمان يجيب

+ = -
469

أكد ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أمس (الثلاثاء)، أن عام 2040 سيكون عام المنافسة العالمية.

وأوضح الأمير محمد، خلال لقاء تليفزيوني، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن التخطيط مستمر لما بعد 2030. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن رؤية 2030، ستضع المملكة في موقع متقدم جدا في العالم، لكن 2040 ستكون مرحلة منافسة عالمية.

بالفيديو.. ماذا بعد 2030؟ الأمير محمد بن سلمان يجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885150246.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.