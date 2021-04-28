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أخبار محلية > ريم عبدالله تكشف حقيقة معرفتها بمقلب رامز جلال.. وهذا سبب عدم صراخها في معركة النار
28/04/2021   1:05 م

ريم عبدالله تكشف حقيقة معرفتها بمقلب رامز جلال.. وهذا سبب عدم صراخها في معركة النار

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علقت الفنانة ريم عبدالله على مشاركتها في برنامج المقالب “رامز عقله طار”، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على قناة mbc.

وأكدت الفنانة، في مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر”، أنها بخير بعد المقلب الذي تعرضت له في البرنامج، مضيفة أنها لم تكن تعلم بالمقلب، ولم يخطر في بالها أن رامز جلال سيصور برنامجه في الرياض. وفق “أخبار 24”.

وردت “ريم” على الانتقادات التي وجهت إليها بشأن عدم صراخها في معركة النار أثناء حلقتها في البرنامج، موضحة أن الطلقات التي أصابتها لم تكن حقيقية، وإنما هي كُرات ملونة والألم الناتج عنها محتمل لذلك لم تصرخ، منوهة بأنها تلقت طلقات في ظهرها وكتفها وقرب رأسها.

ريم عبدالله تكشف حقيقة معرفتها بمقلب رامز جلال.. وهذا سبب عدم صراخها في معركة النار

أخبار محلية
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