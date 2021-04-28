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أخبار محلية > رئيس جامعة الملك سعود يعلق على طموح ولي العهد في أن تصبح الجامعة بين أفضل 10 جامعات بالعالم
28/04/2021   1:05 م

رئيس جامعة الملك سعود يعلق على طموح ولي العهد في أن تصبح الجامعة بين أفضل 10 جامعات بالعالم

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عبر رئيس جامعة الملك سعود، بدران العمر، عن فخره واعتزازه بثقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالجامعة، وطموحه في أن تكون ضمن أفضل 10 جامعات بالعالم بحلول 2030.

وقال العمر تعقيبًا على لقاء ولي العهد: “تعتز جامعة الملك سعود وتفخر بثقة ولي العهد الأمين، في أن تكون ضمن أفضل 10 جامعات في العالم بحلول 2030”.

وأضاف: “تلبيةً لرؤية المملكة، وثقةً في قدرة الجامعة وإمكاناتها لتحقيق ذلك الطموح الذي تصبو إليه القيادة الحكيمة بهمتها العالية، وعزيمتها الرامية إلى بلوغ القمة دائما”. وفق “أخبار 24”.

وكان ولي العهد قد أكد خلال لقائه التليفزيوني، أمس، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، أن الرؤية تخطط لأن تصبح 3 جامعات سعودية بين أفضل 200 جامعة بالعالم، وجامعة واحدة، وهي جامعة الملك سعود، بين أفضل 10 جامعات بالعالم.

رئيس جامعة الملك سعود يعلق على طموح ولي العهد في أن تصبح الجامعة بين أفضل 10 جامعات بالعالم

أخبار محلية
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