4 فرق تتنافس على الوصول لنهائي كأس الأبطال

تُختتم غداً منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأبطال الدولية، التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم.
وتتنافس 4 فرق على بطاقتي التأهل للمباراة النهائية التي ستقام في الثاني من شهر مايو المقبل، في المنطقة الشرقية، بعدما فقد فريقا الفتح والنصر فرصة التأهل، حيث خسر كل منهما مباراة واحدة وتعادل في الثـانية.
ويلتقي غداً فريق صقور المستقبل السعودي “الأبيض” بنظيره فريق القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الرياضية بالراكة عند الـ 09:00 مساءُ .
ويواجه صقور المستقبل السعودي “الأخضر” فريق الاتفاق عند الـ 11:30 مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن فريق صقور المستقبل السعودي “الأخضر” يتصدر المجموعة الأولى بـ 3 نقـاط، ويليه الاتفاق بنقطة واحدة، فيما يتصدر فريق صقور المستقبل السعودي “الأبيض” المجموعة الثانية بنفس النقاط “3 نقاط” ويحل في الوصافة فريق القادسية بنقطة واحدة.