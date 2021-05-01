استشاري أمراض باطنية يوضح أضرار شرب القهوة على معدة فارغة

أوضح استشاري الأمراض الباطنية الدكتور جاسر الحربش، أضرار شرب القهوة على معدة فارغة.
وقال خلال لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إن القهوة المستوردة الجديدة مثل الأمريكية والكابتشينو تسبب الحموضة، مبيناً أنها تحفز المعدة على إفراز عصارة حمضية زائدة تعمل على حرمان فتحة المعدة من القدرة الفسيولوجية على الإغلاق كما أنها تسبب آلام المعدة.
وأضاف أن يمكن شرب 3 فناجين من القهوة العربية في الصباح ومثلها عصراً، مشيراً إلى أن هذه الكمية كافية ولا تؤثر على الصحة بشكل سلبي. وفق “أخبار 24”.
د. #جاسر_الحربش يوضح أضرار شرب القهوة على معدة فارغة
في #الليوان تتضح الحكاية#جاسر_الحربش_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية البث المباشر https://t.co/wStdRynNAC pic.twitter.com/IM3G6gSs63
— الليوان (@almodifershow) April 30, 2021