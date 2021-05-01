الهلال يقترب من التعاقد مع مهاجم بورتو البرتغالي

ذكرت مصادر أن نادي الهلال اقترب من التعاقد مع مهاجم بورتو البرتغالي، المالي موسى ماريجا، والذي دخل الآن في الفترة الحرة من عقده مع ناديه.
وقالت المصادر، إن قيمة اللاعب السوقية تقدر بـ14 مليون يورو، لافتة وفقاً لصحيفة “الرياضية” إلى أنه لعب 29 مباراة خلال الموسم الحالي سجل فيها 7 أهداف.
وأبانت أنه سبق لماريجا أن مثّل منتخب بلاده وأندية الترجي التونسي وماركينو البرتغالي، إضافة إلى بورتو، مشيرة إلى واقعة شهيرة حدثت معه في وقت سابق؛ عندما حاول مغادرة الملعب وعدم مواصلة اللعب خلال مباراة جمعت فريقه مع فيتوريا جيماريش؛ وذلك بسبب هتافات عنصرية تعرض لها.