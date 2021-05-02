تعليق من “بن زنان” بشأن إقامة مباراة النصر على أرض محايدة بدوري أبطال آسيا

علق المتحدث الرسمي الأسبق باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان، على لعب فريق الكرة، لمباراته ضد نادي تراكتور الإيراني بأرض محايدة، ضمن مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا 2021.
وقال “بن زنان” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “النصر من حقوقه المكتسبة يلعب دور الـ16 على أرضه”.
وتابع: “إذا الهلال لا يريد الذهاب لإيران فلينتظر موافقة الاتحاد الآسيوي والفريق الإيراني للعب مباراته على أرض محايدة.. النصر ليس له علاقة بهذا الموضوع بتاتاً”. وفق “أخبار 24”.
وتأهل النصر متصدرًا عن مجموعته الرابعة بدوري أبطال آسيا، برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي السد القطري، الذي تأهل ثانيًا برصيد 10 نقاط.
النصر من حقوقه المكتسبة يلعب دور 16 على أرضه .. وإذا الهلال لايريد الذهاب لإيران فلينتظر موافقة الإتحاد الآسيوي و الفريق الإيراني للعب مباراته على أرض محايدة ..
النصر ليس له علاقة بهذا الموضوع بتاتاً
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التأليف من بعض الجهلة لايتعدى كونه أمر مضحك لا أكثر
— عبدالله بن زنان (@bnznan) May 1, 2021