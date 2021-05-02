بالفيديو.. “الجابر” يكسب “تحدي المشاهير”.. ويؤكد: تجربة الاحتراف غيرت في شخصيتي الكروية

نجح لاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق، سامي الجابر، في الفوز، بتحدي برنامج تحدي المشاهير، بعد تفوقه على الإعلامي الرياضي أحمد الفهيد.
وتمكن سامي الجابر، بمساعدة فريقه من الفوز على أحمد الفهيد، وفريقه بنتيجة 44 مقابل 37، في البرنامج الذي تم إذاعته على قناة “SBC”.
وعلق “الجابر”، خلال “البرنامج” على تجربته الاحترافية القصيرة مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، قائلًا: “تجربتي أفادتني كثيرًا، وغيرت فكري عن كرة القدم”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “بدأنا الاحتراف العام 1993، ولكن تظل تجربة ولفرهامبتون في الألفية الجديدة، والتي كانت إعارة من نادي الهلال، ممتعة بالنسبة لي وغيرت في شخصيتي الرياضية”.
#تحدي_المشاهير | فقرة المعلومات العامة بين الكابتن سامي والكاتب أحمد الفهيد😅@SamiAlJaber@alfheedA@YasirAlsaggaf#رمضان_عندنا#تحدي_سامي_الجابر_واحمد_الفهيد pic.twitter.com/eIVfoNi67M
— SBC channel (@SBC_Channel) May 1, 2021
الكابتن سامي الجابر بطل حلقة اليوم في #تحدي_المشاهير 🥳 @SamiAlJaber@alfheedA@YasirAlsaggaf#رمضان_عندنا#تحدي_سامي_الجابر_واحمد_الفهيد pic.twitter.com/EV0dgTPPWl
— SBC channel (@SBC_Channel) May 1, 2021