أصدر وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عددا من القرارات بتأسيس 26 اتحاداً، ولجنة ورابطة رياضية، جاءت كالتالي:
1- الاتحاد السعودي للرياضات الصحراوية.
2- الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة.
3- الاتحاد السعودي لكرة التيك.
4- الاتحاد السعودي للخماسي .
5- الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية.
6- الاتحاد السعودي للكرة الحديدية.
7- اللجنة السعودية للكوراش.
8- اللجنة السعودية للألعاب الشعبية.
9- اللجنة السعودية لكرة الركلة.
10- اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة .
11- اللجنة السعودية للتزلج على الماء.
12- اللجنة السعودية للاستعراض الرياض.
13- اللجنة السعودية للسامبو.
14- اللجنة السعودية الرياضات القوة.
15- اللجنة السعودية لركوب الأمواج.
16- اللجنة السعودية لكرة الشبكة.
17- اللجنة السعودية للطبق الطائر.
18- اللجنة السعودية للوشو.
19- اللجنة السعودية لكرة قدم الطاولة (فرفيرة).
20- الاتحاد السعودي لكرة الطلاء (بينتبول).
21- اللجنة السعودية للبادل.
22- اللجنة السعودية للكيوكوشن.
23- اللجنة السعودية لليوغا.
24- اللجنة السعودية للأيكيدو.
25- الرابطة السعودية للحكام.
26- الرابطة السعودية للمدربين.
كما أصدر “الفيصل” قرارا بفصل الاتحاد السعودي للمواني تاي والكيك بوكسينغ، ليصبح لكل لعبة كيان مستقل تحت اسم: الاتحاد السعودي للملاكمة التايلندية (الموان تاي)، والاتحاد السعودي للملاكمة والركل (الكيك بوكسينغ).
واعتمد وزير الرياضة قرارا بفصل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية ليصبح لكل لعبة كيان مستقل تحت الاسم: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والاتحاد السعودي للرياضات الذهنية.
وفق “أخبار 24”.