أصدر وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عددا من القرارات بتأسيس 26 اتحاداً، ولجنة ورابطة رياضية، جاءت كالتالي:

1- الاتحاد السعودي للرياضات الصحراوية.

2- الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة.

3- الاتحاد السعودي لكرة التيك.

4- الاتحاد السعودي للخماسي .

5- الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية.

6- الاتحاد السعودي للكرة الحديدية.

7- اللجنة السعودية للكوراش.

8- اللجنة السعودية للألعاب الشعبية.

9- اللجنة السعودية لكرة الركلة.

10- اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة .

11- اللجنة السعودية للتزلج على الماء.

12- اللجنة السعودية للاستعراض الرياض.

13- اللجنة السعودية للسامبو.

14- اللجنة السعودية الرياضات القوة.

15- اللجنة السعودية لركوب الأمواج.

16- اللجنة السعودية لكرة الشبكة.

17- اللجنة السعودية للطبق الطائر.

18- اللجنة السعودية للوشو.

19- اللجنة السعودية لكرة قدم الطاولة (فرفيرة).

20- الاتحاد السعودي لكرة الطلاء (بينتبول).

21- اللجنة السعودية للبادل.

22- اللجنة السعودية للكيوكوشن.

23- اللجنة السعودية لليوغا.

24- اللجنة السعودية للأيكيدو.

25- الرابطة السعودية للحكام.

26- الرابطة السعودية للمدربين.

كما أصدر “الفيصل” قرارا بفصل الاتحاد السعودي للمواني تاي والكيك بوكسينغ، ليصبح لكل لعبة كيان مستقل تحت اسم: الاتحاد السعودي للملاكمة التايلندية (الموان تاي)، والاتحاد السعودي للملاكمة والركل (الكيك بوكسينغ).

واعتمد وزير الرياضة قرارا بفصل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية ليصبح لكل لعبة كيان مستقل تحت الاسم: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والاتحاد السعودي للرياضات الذهنية.

وزير الرياضة

وفق “أخبار 24”.