وجه المدير الفني الجديد لفريق الهلال، البرتغالي جوزيه مورايس، رسالة إلى الجماهير، غقب وصوله إلى المملكة، لقيادة الفريق خلفا لروجيرو ميكالي.
وقال المدرب البرتغالي، فور وصوله إلى المملكة: “أتيت إلى هنا من أجل مواصلة الانتصارات مع الهلال.. أحبكم يا شباب”.
وكان الهلال أعلن عن وصول المدير الفني البرتغالي، وطاقمه المساعد، استعدادًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري.
ويملك مورايس خبرة كبيرة بعضها في المملكة، وكانت آخر تجاربه التدريبية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيونبوك الكوري الجنوبي، وقاده لتحقيق لقب الدوري المحلي مرتين، ولقب كأس كوريا، وحصد جائرة أفضل مدرب في كوريا الجنوبية العام 2019.
وفق “أخبار 24”.