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أخبار محلية > ‏”زايد للكتاب” تُعرب عن أسفها لتراجع الفيلسوف الألماني ” يورغن هابرماس” عن ‏قبوله الجائزة
03/05/2021   6:57 م

‏”زايد للكتاب” تُعرب عن أسفها لتراجع الفيلسوف الألماني ” يورغن هابرماس” عن ‏قبوله الجائزة

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أعربت اللجنة المشرفة على جائزة الشيخ زايد للكتاب عن أسفها ‏لتراجع الفيلسوف الألماني، يورغن هابرماس عن قبوله المسبق ‏للجائزة، مؤكدة احترام قراره. ‏

وأوضحت أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تجسد قيم التسامح ‏والمعرفة والإبداع وبناء الجسور بين الثقافات، وستواصل أداء ‏هذه الرسالة‎.‎

وكانت جائزة الشيخ زايد قد أعلنت فوز الفيلسوف الألمانى “‏يورغن هابرماس” بجائزة “شخصية العام الثقافية”، تقديرًا ‏لمسيرته الفكرية الحافلة التي تمتد لأكثر من نصف قرن، في ‏مجالات فلسفية مختلفة.‏

وتبلغ القيمة الإجمالية لكل فروع جائزة الشيخ زايد للكتاب سبعة ‏ملايين درهم إماراتي، توزع على نحو، 750 ألف درهم لكل فائز ‏في كل فرع من فروع الجائزة الثمانية.‏

ويتم منح جائزة قدرها مليون درهم إماراتي عن الفائز ‏بفرع شخصية العام الثقافية، بالإضافة لميدالية ذهبية تحمل ‏شعار الجائزة المعتمد وشهادة تقديرية لكل الفائزين بفروع ‏الجائزة التسعة.‏ وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن فروع الجائزة الثمانية الأخرى تشمل: الآداب، والفنون ‏والدراسات النقدية، والمؤلف الشاب، والثقافة العربية في ‏اللغات الأخرى، والنشر والنقليات الثقافية، والتنمية وبناء ‏الدولة، والترجمة، وأدب الطفل.

‏”زايد للكتاب” تُعرب عن أسفها لتراجع الفيلسوف الألماني ” يورغن هابرماس” عن ‏قبوله الجائزة

أخبار محلية
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