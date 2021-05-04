هذه متطلبات واشتراطات السفر إلى 38 دولة

وضع عدد من الدول متطلبات واشتراطات للراغبين بالسفر إليها، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.
وتضمنت قائمة الدول 38 دولة: (إثيوبيا، وإسبانيا، والأردن ، والبحرين، والسودان، والصين، والعراق، والفلبين، والكويت، والمالديف، وألمانيا، والمغرب، والمملكة المتحدة، والنمسا، والهند، واليونان، والإمارات، والولايات المتحدة، وإندونيسيا، وإيطاليا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وتونس، وجنوب أفريقيا، وسريلانكا، وسنغافورة، وسويسرا، وعمان، وقطر، وفرنسا، وكينيا، ولبنان، وماليزيا، ومصر، وموريشيوس، ونيجيريا، وهولندا).
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أصدرت أمس (الإثنين)، تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بشأن إجراءات سفر المواطنين إلى الخارج.
ونبهت عموم المسافرين إلى ضرورة التأكد من اشتراطات دخول البلد المقصود من خلال تحمل الناقل الجوي مسؤولية توعية المسافرين بإرشادات واشتراطات تلك الدول حتى يتمكنوا من السفر الآمن والصحي، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات المفروضة من الدول الأخرى. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أول أمس (الأحد)، اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ، الموافق 17 مايو 2021، وذلك لعدد من الفئات.
للاطلاع على قائمة الدول واشتراطاتها يرجى زيارة الرابط التالي.. علما أن الشروط تخضع للتحديث المستمر