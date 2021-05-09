نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. آراء عدد من المواطنين والمواطنات في منع تأجير الاستراحات خلال العيد احترازياً
09/05/2021   1:35 م

شاهد.. آراء عدد من المواطنين والمواطنات في منع تأجير الاستراحات خلال العيد احترازياً

+ = -
937

تباينت آراء عدد من المواطنين والمواطنات، حول مدى تأييدهم لمسألة منع تأجير الاستراحات والشاليهات خلال أيام عيد الفطر احترازياً.  

وأبدى مواطنون ومواطنات موافقتهم على مسألة منع تأجير الاستراحات في الوقت الحالي، لمنع حدوث تجمعات قد تزيد من انتشار فيروس “كورونا”.  

ولفتوا في تقرير بثته قناة “الإخبارية”، إلى أن حمل أحد الأشخاص وسط تجمع كبير الفيروس قد يتسبب بنقله إلى آخرين، ومن ثم فإنه حفاظاً على الجميع يجب منع التجمعات حالياً.   وفق “أخبار 24”.

فيما تحفظ عدد آخر على مسألة المنع، مشيرين إلى إمكانية السماح بالتأجير بشرط اقتصار التجمع على أفراد الأسرة فقط دون وجود آخرين.

 

شاهد.. آراء عدد من المواطنين والمواطنات في منع تأجير الاستراحات خلال العيد احترازياً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885152500.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.