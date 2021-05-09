تأثر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، خلال إمامته للمصلين بالحرم المكي ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك بالحرم المكي.
ودعا الشيخ السديس الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن الغاصبين المحتلين وأن يجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين.
وتأثر معه المصلون والمعتمرون الذين حرصوا على التواجد في المسجد الحرام بهذه الليلة، وأدوا الصلاة في أجواء روحانية وسط تطبيق الاشتراطات الصحية.
كما أدت جموع المصلين صلاة القيام ليلة الـ27 من شهر رمضان في المسجد النبوي وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.
اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن الغاصبين المحتلين واجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام.
المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة #ليلة_27 #رمضان 1442هـ #قناة_السعودية pic.twitter.com/O9fvggsSlG
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 8, 2021
وفق “أخبار 24”.