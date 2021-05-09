شيع جثمان الإعلامي والناقد الرياضي عادل التويجري إلى مثواه الأخير اليوم (الأحد) بعد وفاته مساء أمس بسكتة قلبية.

وحضر التشييع الذي جرى بمقبرة النسيم شرق الرياض أقارب الراحل وبعض زملائه وأصدقائه.

وظهر الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC” متأثراً بشكل كبير أثناء التشييع، حيث يعد من المقربين للراحل. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الظهور التلفزيوني الأخير للتويجري كان أول من أمس من خلال التعليق على مباراة الهلال والشباب.

التويجري

التويجري

التويجري