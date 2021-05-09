شيع جثمان الإعلامي والناقد الرياضي عادل التويجري إلى مثواه الأخير اليوم (الأحد) بعد وفاته مساء أمس بسكتة قلبية.
وحضر التشييع الذي جرى بمقبرة النسيم شرق الرياض أقارب الراحل وبعض زملائه وأصدقائه.
وظهر الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC” متأثراً بشكل كبير أثناء التشييع، حيث يعد من المقربين للراحل. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الظهور التلفزيوني الأخير للتويجري كان أول من أمس من خلال التعليق على مباراة الهلال والشباب.
اللهم اغفر لعبدك #عادل_التويجري اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم تجاوز عن سيئآته ويمن كتابه وأجعله من أهل الفردوس الأعلى يارب العالمين pic.twitter.com/mBNlROgF3y
— عبدالعزيز ال كناد (@abdualazizalqah) May 9, 2021
– الصلاة على جثمان الإعلامي الراحل #عادل_التويجري رحمة الله عليه..||
– #عادل_التويجري_في_ذمة_الله pic.twitter.com/9QSRzWh8n0
— قروب الحوت الازرق (@ALHILAL_60) May 9, 2021