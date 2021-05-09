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اخبار رياضية > تداول واسع لتغريدة سابقة للإعلامي الراحل عادل التويجري
09/05/2021   7:04 م

تداول واسع لتغريدة سابقة للإعلامي الراحل عادل التويجري

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة سابقة للإعلامي الراحل، عادل التويجري بشكل واسع، حيث تضرع من خلالها الراحل بالدعاء.

وتضمنت تغريدة الإعلامي الراحل: “اللهم نق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس …وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب..اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم.. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا..وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا…وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا ..”. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن الإعلامي الرياضي الراحل عادل التويجري، وافته المنية أمس (السبت) جراء أزمة قلبية.

تداول واسع لتغريدة سابقة للإعلامي الراحل عادل التويجري

اخبار رياضية
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