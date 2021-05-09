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اخبار رياضية > بالفيديو.. حسن العمري: أتمنى اللعب مع “المستفز” بيتروس
09/05/2021   7:04 م

بالفيديو.. حسن العمري: أتمنى اللعب مع “المستفز” بيتروس

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أثنى لاعب نادي القادسية، حسن العمري على متوسط ميدان نادي النصر، البرازيلي بيتروس مؤكداً أنه إضافة كبرى لأي فريق.

وكشف العمري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “كورة” أن بيتروس لاعب غير مرغوب من المنافسين بسبب أسلوبه المستفز في الملعب مؤكداً أنه يحاول تجنب الاحتكاك معه، لأنه يعرف كيفية استفزاز الخصم.

وأضاف العمري أن بيتروس يفيد فريقه بكل تأكيد ومكسب كبير لأي نادٍ، ويعرف كيف يخرج المنافس من المباراة بطريقته في الملعب. وفق “أخبار 24”.

وتمنى العمري وجود لاعب بقيمة بيتروس في فريقه، مؤكداً أنه يحب هذه النوعية من اللاعبين، التي تكون قادرة على الفوز أمام أي خصم ذهنيا ونفسيا خصوصا في المباريات الكبيرة والجماهيرية.

بالفيديو.. حسن العمري: أتمنى اللعب مع “المستفز” بيتروس

اخبار رياضية
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