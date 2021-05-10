“قد تكون من الميسر”.. المفتي يوضح حكم لعبة يتداولها الناس خلال أيام العيد

أجاب مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، على سؤال حول حكم لعبة يتداولها الناس خلال أيام العيد، تقوم على التصويت لعدة أشخاص ومن ثم يحصل من فاز بأكثر الأصوات على جائزة يتم دفعها من شخص واحد.
وقال آل الشيخ، إن تلك الصورة من الألعاب لا تخلو من محظورات، مشدداً على عدم جواز المشاركة في هذه المسابقات.
وأوضح أن هذه الطريقة لهذه المسابقة لا تخلو من الجهالة، وقد تكون ميسر والميسر محرم، كما أن التصويت للمتسابق كالتزكية له مع الجهالة لحاله وهذا لا يجوز، حيث قال الله تعالى “فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ”.
وأشار إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “مَن كانَ مِنكُم مَادِحًا صاحبه لا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أحسبه كذا ولا يُزَكِّي علَى اللَّهِ أحَدًا”، وهذا في حال الصاحب الذي تعرفه وتعرف حاله، فما بالك بمن تجهل حاله؟
وأضاف أنه لا شك أن هذه الجوائز التي تمنحها بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ما قصد منها أصحابها إلا مصلحتهم، حيث يكثر المتابعون لحساباتهم فيربحون بهذه المشاهدات ربحاً كثيراً أضعاف ما بذلوه من جوائز، رغم أن تلك الحسابات ليس فيها ميزة عن غيرها، بل ربما فيها فساد وشر وصور فاتنة ومقالات منكرة.
وفق “أخبار 24”.