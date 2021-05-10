شاهد.. وصول الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن

وصلت الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن والتي تهدف إلى تشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في اليمن لمدة عام، وذلك ضمن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وقال وزير الكهرباء والطاقة اليمني الدكتور أنور كلشات إن قطاع الكهرباء بشكل عام كان يعاني من عدم وجود الوقود الكافي لتشغيل محطات الكهرباء، مبيناً أن المنحة المقدمة من المملكة سيكون لها دور كبير في حل العديد من المشاكل للحكومة والشعب اليمني.
وأضاف أن المنحة ستمكن الحكومة من وضع حلول لمشكلة الكهرباء كما أنها ستوقف نزيف العملة الصعبة من البنك المركزي واستقرارها وستعمل على توفير فرص وظيفية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، مبيناً أن سقف المنحة يبلغ 422 مليون دولار.
من جانبه، قال مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس سلمان الحزيمي، إن البرنامج عمل على حوكمة الإجراءات النفطية من خلال عدة لجان تتبع لجهات حكومية بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هذه اللجان ستعمل جنباً إلى جنب مع البرنامج من أجل التأكد من وصول المشتقات النفطية إلى المستفيد النهائي، كما أنه سيكون هناك شركة تفتيش محايدة تعمل على مراقبة صرف الكميات، إضافة إلى وجود منصة إلكترونية تعمل على بث جميع تقارير صرف المشتقات لتؤكد الشفافية في عملية الصرف.
#فيديو | وصول الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن.#واس_عام pic.twitter.com/bcQPxsL2Fc
— واس العام (@SPAregions) May 9, 2021