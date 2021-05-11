وثقت كاميرا مراقبة لحظة قيام امرأة منتقبة بسرقة محفظة من داخل حقيبة سيدة داخل محل ذهب.

وأظهر الفيديو المرأة وهي تستغل انشغال الضحية داخل المحل وسط وجود عدد من الزبائن، لتخطف محفظتها من داخل الحقيبة وتنصرف دون أن تشعر الأخيرة.

وفق “أخبار 24”.