شهد المصلون والزوار والمعتمرون مساء أمس (الإثنين)، ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، في ليلة 29 من شهر رمضان المبارك.
وأمّ الشيخ عبدالرحمن السديس، المصلين في صلاة التهجد بالمسجد الحرام؛ حيث دعا للمسلمين بالمغفرة والعتق من النار، وأن يحفظ الله المملكة وبلاد المسلمين من كل سوء، كما دعا لفلسطين بشكل خاص نظراً لما تشهده من اعتداءات إسرائيلية على المسجد الأقصى.
كما شهد المسجد النبوي توافد العديد من المصلين والزوار لأداء صلاة التهجد في ليلة 29 من الشهر الكريم.
وأدى جموع المصلين صلاتهم في الحرمين الشريفين وسط أجواء إيمانية مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
فيديو | دعاء الشيخ #عبدالرحمن_السديس ليلة ختم القرآن في #المسجد_الحرام#29_رمضان#الإخبارية pic.twitter.com/T5vsoY1vHP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2021
وفق “أخبار 24”.