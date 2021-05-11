بالفيديو.. رئيس النصر: ديوننا 300 مليون.. ولن نُجدد مع “طيران الاتحاد”

كشف رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، عن الديون المُستحقة وواجبة السداد على النادي، مؤكدًا أن سدادها ليس سهلًا ويحتاج لبعض الوقت.
وقال “آل معمر” خلال حلوله ضيفا على برنامج “كورة”: “الأندية الجماهيرية سواء في المملكة أو خارجها، يوجد عليها التزامات كبيرة وبالتالي يكون عليها ديون”.
وأوضح: “لدي ميزة في النصر، ربما لم تكن موجودة في أي ناد آخر، وهي وجود الداعمين وعلى رأسهم الأمير خالد بن فهد، ووجود 45 عضوًا ذهبيًا”.
وتابع: “سيتم حلّ ديون النادي إن شاء الله.. سداد الديون ليس سهلًا أبدًا، ويحتاج لبعض الوقت لكن سيتم سدادها، من خلال التفاوض مع الداعمين”.
وواصل: “لا يوجد مسؤول في الرياضة إلا ولديه ميوله لكن المهنية هي من تحكم عملك.. أنا مُرتاح جدًا لموضوع العدالة والمساواة في الرابطة بسبب ما كنت أراه سابقًا”. وفق “أخبار 24”.
وأشار: “مداخيل نادي النصر من الرعايات 60 مليون ريال، وهو رقم لا يُرضي طموحي ولن أرضى بأقل من 100 مليون”، مضيفًا: “سينتهي عقد طيران الاتحاد مع نهاية الموسم.. ولن نُجدد مع طيران الاتحاد.. والإدارة المالية بالنادي تعمل للحصول على راعٍ رسمي للموسم القادم”.
وذكر: “لدينا الآن شركة متخصصة تدرس السوق لمعرفة القدرة الشرائية عند الشركاء المحتملون لكي نوفر بديلاً لطيران الاتحاد.. الرقم المالي للرعاة لا يُرضي طموح نادي النصر نهائيًا”.
#تركي_العجمة يسأل رئيس النصر:
كيف ستقوم بحل مشكلة الكفاءة المالية بعد الحديث عن ما يقارب 300 مليون كديون مُستحقة واجبة السداد على النادي؟@TurkiAlajmah #كورة_روتانا pic.twitter.com/ZAruzdLTKI
— برنامج كورة (@korarotana) May 10, 2021