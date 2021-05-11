اجتماع بين “الرئيس” واللاعب.. الكشف عن تفاصيل مفاوضات الهلال لضم “تاليسكا”

كشفت مصادر صحفية، عن تطورات جديدة في مفاوضات مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لضم ثاني الصفقات الصيفية، خلال الأيام المقبلة، بعد التعاقد مع موسى ماريغا.
وقالت المصادر، وفقًا لـ”جول”، إن مسؤولي الهلال اجتمعوا مع نجم نادي جواز إيفرجراند الصيني، اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ رفقة وكيل أعماله، لطلب التعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم.
وذكرت المصادر، أن الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، بين إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، مع اللاعب تاليسكا ووكيله، جاء من أجل التقارب في وجهات النظر بين الطرفين.
وأوضحت المصادر، أن الأمر الذي يعطل الصفقة هي الاختلاف في أمرين؛ الأول أن مسؤولي الهلال طلبوا من اللاعب أن يفسخ عقده مع ناديه الصيني، كي يتم التعاقد معه في صفقة انتقال حر، بدلًا من الدخول في مفاوضات مطولة، قد تفشل في النهاية.
أما المطلب الثاني فهو دفع خمسة ملايين يورو فقط للاعب، في الوقت الذي يطلب به الأخير الحصول على 6.5 مليون يورو.
وأشارت المصادر إلى أن اللاعب طلب منحه عدة أيام، إذ يعقد عدة مشاورات مع وكيل أعماله، لحسم موقفه النهائي.