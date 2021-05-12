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اخبار رياضية > “الصرامي” يثير الجدل بالحديث عن رحيل “جيوفينكو” عن الهلال
12/05/2021   4:41 ص

“الصرامي” يثير الجدل بالحديث عن رحيل “جيوفينكو” عن الهلال

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أثار المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، الجدل بين متابعيه، بالحديث عن مستقبل محترف الهلال، اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو خلال الفترة المقبلة.

وقال “الصرامي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الإيطالي جيوفينكو سوف يغادر الهلال في صيف 2021، لكنه لن يغادر العاصمة!.. خليك فاكر”.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب فرق أندية دوري المحترفين، برصيد 51 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.

 

“الصرامي” يثير الجدل بالحديث عن رحيل “جيوفينكو” عن الهلال

اخبار رياضية
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