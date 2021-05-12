بالفيديو.. “فييتو” ينافس نجمي النصر والتعاون على هدف الجولة الـ26 بالدوري

استقرت اللجنة الفنية بدوري المحترفين، اليوم الثلاثاء، على أجمل 3 أهداف تم تسجيلها خلال الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واختارت اللجنة، وفقًا لحساب دوري المحترفين، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هدف محترف فريق الهلال لوسيانو فييتو، في مرمى فريق الشباب، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأول بخماسية مقابل هدف.
كما تم اختيار هدف نجم التعاون علي النمري، في شباك نظيره الأهلي، وجاء الهدف الثالث لصالح نجم فريق النصر، سامي النجعي، في مرمى شباك الفيصلي.
سامي النجعي 🇸🇦
علي النمـــــــر 🇸🇦
لوسيانـو فييتو 🇦🇷
— أجمل 3 أهداف في الجولة الـ26؛ باختيار اللجنة الفنّية في @SPL 😍⚽️. pic.twitter.com/CrkoLiihMV
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 11, 2021
وفق “أخبار 24”.