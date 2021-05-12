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اخبار رياضية > بالفيديو.. “فييتو” ينافس نجمي النصر والتعاون على هدف الجولة الـ26 بالدوري
12/05/2021   4:41 ص

بالفيديو.. “فييتو” ينافس نجمي النصر والتعاون على هدف الجولة الـ26 بالدوري

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استقرت اللجنة الفنية بدوري المحترفين، اليوم الثلاثاء، على أجمل 3 أهداف تم تسجيلها خلال الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واختارت اللجنة، وفقًا لحساب دوري المحترفين، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هدف محترف فريق الهلال لوسيانو فييتو، في مرمى فريق الشباب، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأول بخماسية مقابل هدف.

كما تم اختيار هدف نجم التعاون علي النمري، في شباك نظيره الأهلي، وجاء الهدف الثالث لصالح نجم فريق النصر، سامي النجعي، في مرمى شباك الفيصلي.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “فييتو” ينافس نجمي النصر والتعاون على هدف الجولة الـ26 بالدوري

اخبار رياضية
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