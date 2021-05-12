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أخبار المناطق > شاهد.. مصنع في الدمام يجهز أطنانًا من الأكسجين السائل استعداداً لتصديرها إلى الهند
12/05/2021   4:14 م

شاهد.. مصنع في الدمام يجهز أطنانًا من الأكسجين السائل استعداداً لتصديرها إلى الهند

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واصل أحد المصانع في الدمام أعماله لتجهيز أطنان من الأكسجين السائل، استعداداً لتصديرها إلى موانئ الهند التي تواجه كارثة صحية جراء تفشي فيروس كورونا.

وشرع المصنع الواقع بشرق الدمام، وفقا لـ”العربية”، في تجهيز نحو 160 طناً من الأكسجين السائل من أجل تصديرها إلى الهند التي تعاني من أزمة في الأكسجين مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس.

الجدير بالذكر أن المملكة أرسلت في أبريل الماضي 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى الهند، وقدمت السفارة الهندية لدى الرياض الشكر للمملكة على مساعدتها ‏ودعمها وتعاونها مع بلادها.

شاهد.. مصنع في الدمام يجهز أطنانًا من الأكسجين السائل استعداداً لتصديرها إلى الهند

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