نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > لا تنشروا مظاهر الحزن بالسلوكيات السلبية.. متحدث الصحة يوجه رسالة للمجتمع بمناسبة عيد الفطر
12/05/2021   8:37 م

لا تنشروا مظاهر الحزن بالسلوكيات السلبية.. متحدث الصحة يوجه رسالة للمجتمع بمناسبة عيد الفطر

+ = -
794

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي رسالة للمجتمع بمناسبة عيد الفطر المبارك، طالب فيها الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا.

وقال العبدالعالي إنه يجب الحذر من التصرفات التي كانت موجودة في أعياد سابقة، ونريد أن يكون العيد فرحا وسرورا، ولا ننشر أيا من مظاهر الحزن بالسلوكيات السلبية وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وطالب الجميع بالحرص عند تقديم المعايدة لكبار السن وترك مسافة آمنة في التعامل مع الآخرين، وأن يسود التجمعات الأسرية التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية. وفق “أخبار 24”.

لا تنشروا مظاهر الحزن بالسلوكيات السلبية.. متحدث الصحة يوجه رسالة للمجتمع بمناسبة عيد الفطر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885153125.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.