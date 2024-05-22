“السعودية نحو الفضاء” .. عام على إنجاز تاريخي

تحتفي المملكة اليوم (الأربعاء) بمرور عام على وصول الرحلة السعودية إلى محطة الفضاء الدولية، في إطار برنامج وكالة الفضاء السعودية “السعودية نحو الفضاء”.
ففي وقت متأخر من 21 مايو 2023، انطلق رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، بصحبة طاقم المهمة الفضائية AX-2 إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، ونجحت المركبة الفضائية في الالتحام بالمحطة الدولية، بعد نحو 16 ساعة من إطلاقها من مركز كينيدي للفضاء في قاعدة كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.
وأصبحت الرائدة ريانة برناوي، أول امرأة سعودية تحلق نحو الفضاء وتصل إلى المحطة، كما أصبح علي القرني أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، فيما أصبحت المملكة أول دولة عربية تشارك منها امرأة في مهمة علمية في الفضاء، مدونة بذلك اسمها بين الدول القليلة في العالم التي تتمكن من إرسال رائدي فضاء من الجنسية نفسها على متن محطة الفضاء الدولية في الوقت نفسه.
وقامت رائدة الفضاء برناوي بإجراء عدد من التجارب في الفضاء ، منها التجربة العلمية على خلايا المناعة؛ للحدِّ من الأمراض التي تصيب الملايين سنويًّا لخدمة البشرية، فيما أكد الرائد القرني أن التجارب العلمية مثَّلت نقلة نوعية في حياته المهنية، وكانت فترة شيقة من التدريب والتعلُّم لكسب مهارة في إجراء التجارب العلمية من أجل إجراء التجارب على متن محطة الفضاء الدولية.
وفي 31 مايو 2023 هبطت المركبة الفضائية بسلام في مياه المحيط الأطلسي، بعد رحلة علمية متميزة في محطة الفضاء الدولية (ISS)، حققت مساعي المملكة في الإسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته.
وجاءت الرحلة ضمن برنامج الوكالة “السعودية نحو الفضاء” المنسجم مع الطموحات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار والتي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، وتأكيدًا على التزام المملكة بمواصلة جهودها نحو تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة من خلال العلوم والأبحاث والابتكارات في الفضاء وذلك بوجودها بأكبر منصة ابتكارية في العالم محطة الفضاء الدولية.
وفي حفل أقيم في مقر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، احتفت وكالة الفضاء السعودية بذكرى رحلة الفضاء، وما نتج عنها من إنجازات وتجارب بحثية ناجحة، حيث أُجريت خلالها 14 تجربة علمية رائدة، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين، والمختصين والإعلاميين.
وأشاد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد التميمي بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المهمة «SSA-HSF1»، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعد خطوة مهمة في مسيرة المملكة نحو تحقيق الريادة في قطاع الفضاء، مؤكدا أن الوكالة ستواصل جهودها في دعم المشاريع البحثية والابتكارية التي تسهم في تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة، مشيراً إلى أن الوكالة تعمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال بناء شراكات قوية مع المؤسسات العلمية والبحثية المحلية والدولية، وتوفير الفرص للعلماء والباحثين السعوديين للمشاركة في المشاريع البحثية المتقدمة.
واشتمل الحفل الذي أقامته الوكالة على عرضٍ مرئي سلط الضوء على مراحل الرحلة بما فيها من تدريبات مكثفة ومتواصلة، وصولًا إلى النتائج المبهرة التي حققتها والتي أكدت جميعها بأن الإنجازات التي تحققت تعتبر بداية لمسيرة طويلة من التقدم والابتكار في ميادين البحث والتطوير، والابتكار، ومجالات الفضاء، وعلومه. وفق “أخبار 24”.
وعلى هامش الحفل اختتمت وكالة الفضاء السعودية اليوم، فعاليات مسابقتها “الفضاء مداك”، بإعلان الفائزين العشرة في مسارات المسابقة الثلاثة “الفنون والنباتات والهندسة” -الذين يمثلون 7 دول عربية مختلفة-، حيث استطاعت المسابقة وعلى مدار جميع مراحلها جذب اهتمام واسع من الطلبة العرب الطموحين والشغوفين باستكشاف مجالات الفضاء، وتطوير مهاراتهم في هذا المجال الحيوي.