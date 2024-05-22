قصاص مواطن تسبب بانقلاب مركبة آخر ووفاته

نفذت وزارة الداخلية، بمنطقة الرياض اليوم (الأربعاء)، حُكم القتل قصاصاً بحق المواطن بندر بن محمد بن ناصر آل سعد القحطاني؛ لإقدامه على قتل ضافي بن هذال بن شافي السبيعي، وذلك بصدم مركبته عمداً مما أدى إلى انقلابها ووفاته.
وكانت الجهات الأمنية قد تمكّنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً.
وأشار بيان الداخلية إلى أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيدتا الحكم، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه. وفق “أخبار 24”.
وشددت الوزارة على حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.