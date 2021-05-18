وزير خارجية لبنان بعد موجة الغضب: القصد لم يكن الإساءة للدول الشقيقة.. وجل من لا يخطئ

أصدر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، بيانا عقب موجة الغضب التي جاءت بعدما صدرت منه عبارات عدّها البعض إساءة للشعب السعودي، ووصفه لهم في سياق الاستنقاص بالبدو.
وقال وهبة في بيانه إن بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت عنه كانت في معرض الانفعال رفضا للإساءات إلى الرئيس اللبناني، مؤكدا أنه لا يتردد في الاعتذار عنها.
وأضاف أن القصد لم يكن، لا أمس ولا قبله ولا بعده، الإساءة لأي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة، التي لم تتوقف جهوده لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة المشتركان ودوماً على قاعدة الاحترام المتبادل، وأنه جل من لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة. وفق “أخبار 24”.