نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير خارجية لبنان بعد موجة الغضب: القصد لم يكن الإساءة للدول الشقيقة.. وجل من لا يخطئ
18/05/2021   6:09 م

وزير خارجية لبنان بعد موجة الغضب: القصد لم يكن الإساءة للدول الشقيقة.. وجل من لا يخطئ

+ = -
1236

أصدر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، بيانا عقب موجة الغضب التي جاءت بعدما صدرت منه عبارات عدّها البعض إساءة للشعب السعودي، ووصفه لهم في سياق الاستنقاص بالبدو.

وقال وهبة في بيانه إن بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت عنه كانت في معرض الانفعال رفضا للإساءات إلى الرئيس اللبناني، مؤكدا أنه لا يتردد في الاعتذار عنها.

وأضاف أن القصد لم يكن، لا أمس ولا قبله ولا بعده، الإساءة لأي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة، التي لم تتوقف جهوده لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة المشتركان ودوماً على قاعدة الاحترام المتبادل، وأنه جل من لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة.  وفق “أخبار 24”.

وزير خارجية لبنان بعد موجة الغضب: القصد لم يكن الإساءة للدول الشقيقة.. وجل من لا يخطئ

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885154000.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.