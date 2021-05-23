سعوديون يردون على طلب طارق السويدان التبرع لإعمار غزة: دعمنا سيكون عبر الجهات الرسمية

رفض سعوديون بشدة دعوة الكويتي طارق السويدان لهم لتزويده بالمال لدعم فلسطين وإعادة إعمار غزة.
وحاول السويدان استعطاف السعوديين من خلال تغريدة عبر حسابه على “تويتر” جاء فيها: “السعودية دوماً هي رائدة العمل الخيري في الأمة”، غير أن الردود عليه جاءت مخيبة له.
ووصلت الردود على التغريدة إلى 6.3 ألف، حيث سيطر عليها الرفض القاطع لدعوته والتأكيد بأن دعم السعوديين سيكون عبر الجهات النظامية وخاصة مركز الملك سلمان للإغاثة.
ونشر مغردون قصاصات من موقع مركز الملك سلمان تشير إلى الدعم المقدم إلى فلسطين، كما نشر آخرون الرسائل التحذيرية من الجهات المختصة بأن تقديم الدعم لجهات مجهولة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. وفق “أخبار 24”.
وتساءل المغرد منذر آل الشيخ مبارك بقوله: “هل يشير ما قاله طارق السويدان إلى أن هناك من لازال لايسلك الطرق الرسمية في التبرعات ؟؟ الدور المجتمعي مهم جدًا في متابعة ذلك والتبليغ عن كل تبرع لايمر عبر الطرق النظامية”.
ورد مغرد آخر يدعى عبدالرحمن بن محمد قائلا: “الحمدلله الخير موجود والمملكة ماتقصر ولكن من أنت حتى نزودكم وتتكلم بكل هذه الثقة”.