تعيين 261 مُلازم تحقيق بالنيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا كريمًا بتعيين (261) عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.
وثمّن النائب العام الشيخ سعود المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية، وحرصهما الدائم على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة؛ تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
وسأل النائب العام المولى – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يوفق أعضاء النيابة المعينين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهام المنوطة بهم، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.وفق “أخبار 24”.