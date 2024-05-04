“فلكية جدة”: شمس منتصف الليل ظاهرة صيفية

تُعَدّ شمس منتصف الليل، ظاهرة طبيعية تحدث بأشهر الصيف في أماكن تقع شمال الدائرة القطبية الشمالية أو جنوب الدائرة القطبية الجنوبية، عندما تظل الشمس مرئية في وقت منتصف الليل المحلي.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة ، أنه خلال الصيف الإسكندنافي الطويل لا تغيب الشمس أبداً لشهور، حيث لا تغرب لفترة من الزمن في الدائرة القطبية الشمالية، وذلك مع اقتراب وقت الانقلاب الصيفي ولكن في القطب الشمالي لا تغرب الشمس لمدة 6 أشهر كاملة بين 20 مارس و23 سبتمبر وتتضاءل فترة الإشراق المستمر كلما ابتعدنا عن القطبين.
وأشار إلى أن بين هذه المواقع، هناك تفاوت في الوقت، فالقاطنون في ترومسو، أكبر مدينة في شمال النرويج، يعيشون هذه الظاهرة لمدة شهرين تقريبًا كل عام خلال الفترة من 20 مايو إلى 22 يوليو، في حين أنه بمنطقة رأس الشمال في أقصى شمال النرويج تظهر شمس منتصف الليل لبضعة أسابيع أخرى، تقريبًا من 14 مايو إلى 29 يوليو.وفق “أخبار 24”.
وأبان أن تسمية شمس منتصف الليل يمكن أن يطلق عليها “ضوء منتصف الليل” ، خاصة في المناطق عند أو أسفل الدائرة القطبية الشمالية.