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أخبار محلية > عضو بمجلس الشورى : 80% من المساجد غير مشمولة بعقود صيانة
26/05/2021   8:28 ص

عضو بمجلس الشورى : 80% من المساجد غير مشمولة بعقود صيانة

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قال عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي، أمس (الثلاثاء)، إن معظم المساجد تعاني ضعفًا في الصيانة والنظافة.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اعترفت بأن 80% من المساجد غير مشمولة بعقد الصيانة.

وأضاف أن هذه المشكلة قد لا تبدو واضحة في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة، مؤكدًا أن معظم المساجد في القرى النائية تعاني ضعفًا في الصيانة والنظافة، إلا بجهود المحسنين. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن نظافة مساجد الطرق هي مسؤولية مشتركة بين مرتادي هذه المساجد والهيئة العامة للأوقاف، مطالبًا باستغلال الأوقاف المخصصة للمساجد لدى الهيئة في تحسين أعمال الصيانة والنظافة والسلامة.

عضو بمجلس الشورى : 80% من المساجد غير مشمولة بعقود صيانة

أخبار محلية
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