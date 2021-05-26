“التجارة” تدعو المسجلين بـ”معروف” ممن ليس لديهم سجلات تجارية لإصدار وثيقة العمل الحر إلكترونياً

دعت وزارة التجارة، المسجلين في منصة “معروف” الإلكترونية الذين ليس لديهم سجلات تجارية، لإصدار وثيقة العمل الحر إلكترونياً، من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة ضرورة قيام الممارسين للتجارة الإلكترونية المسجلين في المنصة، بإصدار الوثيقة لتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية.
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار تكامل الجهود بين الوزارتين وتوفير خيارات أوسع لممارسي التجارة الإلكترونية، للاستفادة من الخدمات المقدمة من الوزارتين.
ونوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن وثيقة العمل الحر تصدر مجاناً وتهدف لتوثيق الأعمال والاستفادة من المميزات والخدمات، ولا يترتب على إصدارها أي تبعات على برنامج الدعم. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن وثيقة العمل الحر تمنح مزايا للحاصلين عليها، أبرزها فتح حساب بنكي تجاري، والاستفادة من برامج التسويق والتمويل عبر بنك التنمية الاجتماعية، والاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية.