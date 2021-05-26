“الخنيزي”: حكم المحكمة بقتل “خاطفة الدمام” عبرة لمَن يفكر بارتكاب جريمة.. والتنازل مقابل اعترافها ببقية المخطوفين

كشف المختطف السابق من قبل “خاطفة الدمام” موسى الخنيزي، أنه مع حكم المحكمة العليا فيما يخص قضية الخاطفة ومؤيد لحكم القضاء.
وأوضح الخنيزي لـ”أخبار 24″ أنه يتمنى أن يكون الحكم عبرة لمن تسول له نفسه التفكير بفعل أي جريمة، لافتاً إلى أنه منذ القبض على الخاطفة لم يكن هناك أي تواصل بينه وبينها فيما يخص القضية تماماً.
وأكد أنه وباقي المخطوفين متنازلون عن حقهم الخاص في حال اعترفت الخاطفة عن بقية المخطوفين وإن كان هناك متضررون من هذا الأمر.
يذكر أن المحكمة العليا أيّدت حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، والذي يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة “خاطفة الدمام” وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.