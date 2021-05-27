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أخبار المناطق > بالفيديو.. سبب تسمية برج الرقيبة التاريخي بالقويعية بهذا الاسم
27/05/2021   9:53 م

بالفيديو.. سبب تسمية برج الرقيبة التاريخي بالقويعية بهذا الاسم

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يُعد برج الرقيبة في محافظة القويعية بمنطقة الرياض من أهم المعالم التاريخية في المحافظة، ويرجع تاريخ بنائه إلى القرن الحادي عشر الهجري.

واستعرض برنامج “ديرتنا” المذاع على قناة السعودية، اليوم (الخميس)، قصة برج الرقيبة التاريخي بالقويعية، والذي بُني لتنبيه سكان المنطقة من الخطر، ويعود اسمه إلى مهنة الرقيب أو “الرقيبة”.

ويبلغ ارتفاع البرج 8 أمتار، ويقع على قمة جبل متوسط الارتفاع، حيث تم تشييده من الحجارة على شكل أسطواني، وقد بُني من أجل الحراسة والمراقبة. وفق “أخبار 24”.

وأوضح البرنامج أنه من الشروط الواجب توافرها في “رقيبة البرج” أن يتميز بحدة النظر وسرعة الجري، لرصد الخطر وسرعة تنبيه السكان به لأخذ الحذر.

بالفيديو.. سبب تسمية برج الرقيبة التاريخي بالقويعية بهذا الاسم

أخبار المناطق
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