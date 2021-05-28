“مكبرات الصوت” تتصدر الترند .. ومطالبات لوزارة الشؤون الإسلامية باستثناء صلاة الجمعة

طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الشؤون الإسلامية باستثناء صلاة الجمعة من قرار قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية للمساجد على رفع الأذان والإقامة فقط.
وعدّد ناشطون عبر وسم (مكبرات الصوت)، الذي تصدر الترند في “تويتر”، الأسباب حول استثناء صلاة الجمعة، بأن الكثير من المصلين خلال صلاة الجمعة اليوم لم يتمكنوا من سماع صوت الإمام، إضافة إلى أن الوضع الحالي لكورونا يحتم ضرورة أن يكون هناك تباعد بين المصلين.
وكانت إدارة المساجد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة وجّهت أئمة المساجد باستخدام مكبرات الصوت للصفوف الممتدة خارج المسجد وقت صلاة الجمعة وإغلاقها في بقية الصلوات، دون تعليقها على المنارة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وجّه بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق مَن يخالف ذلك.